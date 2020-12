MediaWorld Mega Sconti: Redmi Note 8T in offerta, superata Amazon Italia

Dopo aver trattato le ultime offerte giornaliere del 2020, torniamo a parlare delle promozioni in campo tech lanciate da MediaWorld. Infatti, nel contesto dell'iniziativa "Mega Sconti", la nota catena propone uno sconto relativo allo smartphone Redmi Note 8T.

Più precisamente, il modello viene venduto a 148,85 euro sul portale ufficiale di MediaWorld. Stando a quest'ultimo sito Web, il prezzo precedente sarebbe stato pari a 229 euro, quindi si tratta di un possibile risparmio di 80,15 euro. Vi ricordiamo che lo smartphone, "brandizzato" Vodafone, dispone di 4GB di RAM e 64GB di memoria interna. Non manca l'NFC. Le colorazioni in offerta a questo prezzo sono quelle Blue e Grey. In ogni caso, l'iniziativa "Mega Sconti", in cui rientra anche questa promozione, andrà avanti fino al 6 gennaio 2021.

Per il resto, dando un'occhiata a quanto proposto online dagli altri store principali che vendono prodotti tecnologici, abbiamo notato che i rivenditori di Amazon Italia propongono questo modello a 166,90 euro. Unieuro, invece, venderebbe lo smartphone a un prezzo pari a 169 euro, ma al momento in cui scriviamo il prodotto non risulta essere disponibile.

Insomma, potrebbe trattarsi di una buona occasione per mettere le mani su questo dispositivo. Se volete approfondire lo smartphone, potete farlo mediante la nostra recensione di Redmi Note 8T (uscita a dicembre 2019).