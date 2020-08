MediaWorld Mega Sconti, Samsung Galaxy S20 cala in modo incredibile!

Nel contesto dell'appena avviata iniziativa "Mega Sconti", MediaWorld ha lanciato un'interessante offerta relativa allo smartphone Samsung Galaxy S20.

In particolare, grazie a questa promozione il dispositivo costa 597,35 euro sul sito ufficiale di MediaWorld. Stando al portale della nota catena, in precedenza il prezzo era di 919 euro, quindi si tratta di un possibile risparmio di 321,65 euro. La colorazione coinvolta è quella Cosmic Gray e il modello è quello 4G con 8GB di RAM e 128GB di memoria interna.

Vi ricordiamo che si tratta della "variante base" dell'ultimo top di gamma lanciato da Samsung nella prima metà del 2020. Ovviamente, in questo periodo gli appassionati sono in attesa dell'evento Unpacked del 5 agosto 2020, in cui verrà svelata la gamma Galaxy Note 20, quindi l'offerta sembra essere stata lanciata anche in quest'ottica.

Analizzando i prezzi offerti dagli altri store principali, abbiamo notato che Samsung Galaxy S20 4G costa 639 euro da Unieuro. Per quanto riguarda i rivenditori di Amazon Italia, invece, ovviamente questi ultimi non sono rimasti a guardare. Infatti, il prezzo dello smartphone è stato portato, anche qui, proprio a 597,35 euro. Insomma, la "battaglia all'ultimo sconto" continua imperterrita.

Giusto un mese fa, il 2 luglio 2020, Samsung Galaxy S20 costava 699 euro da MediaWorld. Questo significa che il prezzo è sceso di oltre 100 euro in poche settimane.