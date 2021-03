MediaWorld Mega Sconti, sconti fino al 31% su smart TV 4K, 8K e OLED Samsung e Sony

Assieme alle offerte MediaWorld Solo per Oggi su TV Samsung, Sony e Philips, la catena ha avviato un nuovo volantino Mega Sconti per una sola settimana, fino a domenica 13 marzo. Vediamo dunque quali sono le altre promozioni su smart TV 4K, 8K e OLED dei marchi Samsung e Sony per tale occasione.

Come da prassi, partiamo dai modelli più economici: il primo di questi è il televisore Samsung QLED QE75Q800TATXZT con pannello 8K da 75 pollici con risoluzione 7680x4320 pixel e refresh rate di 120 Hz. Tra le funzionalità, non manca il supporto allo standard DVB-T2 per il digitale terrestre e il decoder Dolby Digital Plus. Giungendo al prezzo, partiamo già da quote alquanto elevate: si parla infatti di 3799 Euro anziché i 5499 Euro di listino, pagabili in 20 comode rate mensili Tasso Zero da 189,95 Euro.

In alternativa, rimanendo sempre nel mondo Samsung, troviamo il modello QLED QE82Q800TATXZT sempre con pannello 8K ma da 82 pollici. Il resto dei dettagli non cambia, dal refresh rate al supporto DVB-T2, ma il prezzo in questo caso è pari a 4799 Euro anziché 5999 Euro, per uno sconto del 20%.

Cambiano invece le cose per gli smart TV Sony, di cui troviamo innanzitutto il modello KD85XH9505 con pannello LED Ultra HD 4K da 85 pollici, refresh rate di 100 Hz e risoluzione pari a 3840x2160 pixel. Anche in questo caso, non manca il supporto al digitale terrestre DVB-T2 e ha pure un HDD integrato con 16 GB di spazio di archiviazione. La cifra a cui viene venduto è pari a 3299 Euro anziché 3999 Euro.

Dulcis in fundo, troviamo il televisore Sony KD85ZH8 venduto a 6999 Euro anziché 9999 Euro, pagabili in 20 rate mensili tan 0% taeg 0%. Il pannello in dotazione è un LED da 85 pollici con risoluzione 8K pari a 7680x4320 pixel e refresh rate di 100 Hz, non mancano inoltre il DVB-T2 e la tecnologia Full Array LED Backlight.

Passando invece al volantino “Tech Is Pink”, in questo periodo potrete trovare in sconto anche diversi smartphone Xiaomi e Samsung.