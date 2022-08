MediaWorld Mega Sconti, sconto del 15% su Dyson V10 Motorhead

In seguito alla pubblicazione della nostra recensione di Dyson Purifier Cool Formaldehyde, torniamo a fare riferimento su queste pagine ai prodotti del blasonato brand. Infatti, c'è un'offerta di MediaWorld sull'aspirapolvere Dyson V10 Motorhead.

Scendendo maggiormente nel dettaglio di quanto proposto, il prodotto risulta adesso acquistabile a un prezzo di 364,65 euro sul sito Web di MediaWorld. Stando a quanto si può apprendere dal portale ufficiale della nota catena, solitamente il costo del prodotto sarebbe pari a 429 euro. Essenzialmente, dunque, c'è uno sconto del 15%, ergo si possono risparmiare 64,35 euro.

Si fa in ogni caso riferimento all'iniziativa Mega Sconti di MediaWorld, che proseguirà fino al 7 agosto 2022. Tra le caratteristiche dell'aspirapolvere Dyson V10 Motorhead troviamo un'autonomia stimata di 60 minuti, nonché una potenza di aspirazione di 151W. Quanto tempo viene richiesto per una ricarica completa? Tre ore e mezza.

Al netto di questo, dando un'occhiata alle proposte relative al prodotto provenienti dagli altri principali store online, abbiamo notato che Unieuro vende l'aspirapolvere a 429 euro (anche se c'è un risparmio extra del 5% direttamente in carrello, che porta il prezzo finale a 407,55 euro). Qual è il costo del prodotto su Amazon Italia? 535,03 euro tramite rivenditori. Insomma, capite bene che la promozione lanciata da MediaWorld può rivelarsi interessante sotto più fronti.