MediaWorld Mega Sconti: lo smartphone OnePlus Nord in offerta

In questi giorni ci sono molteplici smartphone in offerta da MediaWorld. Tra questi, troviamo anche OnePlus Nord, che viene proposto a un prezzo scontato rispetto al solito.

Scendendo maggiormente nel dettaglio, la variante da 8/128GB del dispositivo viene proposta a 379 euro mediante il portale ufficiale di MediaWorld. Stando a quanto si può leggere su quest'ultimo sito Web, in genere il costo dello smartphone sarebbe pari a 399 euro. In parole povere, siamo dinanzi a un possibile risparmio del 5,01%, ovvero di 20 euro. L'unica colorazione disponibile a questo prezzo è quella Gray Onix. In ogni caso, la promozione rientra nell'iniziativa "Mega Sconti", che andrà avanti fino al 14 marzo 2021.

Ricordiamo che OnePlus Nord non è uno smartphone semplice da trovare in offerta, tanto che non siamo riusciti a "scovarlo" sul portale ufficiale di Unieuro. Inoltre, spesso il dispositivo non risulta disponibile anche nelle principali catene (ad esempio, da MediaWorld sono terminate le unità della variante da 12/256GB). Insomma, potrebbe trattarsi di una buona occasione per coloro che stavano tenendo d'occhio da tempo il prodotto.

Per il resto, i rivenditori di Amazon Italia hanno "risposto" a MediaWorld, abbassando il prezzo dello smartphone a 379 euro (sempre 8/128GB). Se volete approfondire il dispositivo coinvolto, potete farlo mediante la nostra recensione di OnePlus Nord (pubblicata a fine luglio 2020).