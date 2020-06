Mediaworld dà il via ai Mega Sconti: tante offerte fino al 21 Giugno!

Mediaworld ha dato il via ad una nuova promozione, denominata "Mega Sconti" e valida solo online fino al prossimo 21 Giugno. Le offerte come sempre abbracciano un'ampia gamma di categorie, tra cui l'elettronica e la telefonia, e permettono di portare a casa a prezzo ridotto tantissimi dispositivi.

Partendo proprio dalla telefonia, il Samsung Galaxy Fit E, che può essere acquistato a 24,99 Euro, rappresenta un'ottima occasione, mentre iPhone 11 Pro da 256GB è disponibile a 1289 Euro, per un risparmio di 70 Euro rispetto ai 1359 Euro di listino. In sconto anche Huawei P30 Lite New Edition, a 279 Euro.

Per quanto concerna invece la categoria "computer e smart home", invece, Huawei MediaPad T5 10 WiFi Only è disponibile a 172,49 Euro, mentre il router TP-Link Archer MR400 4G può essere portato a casa a 96,99 Euro, dai 119,99 Euro imposti dal produttore.

Interessanti anche le offerte su televisori e prodotti per l'home cinema. Il TV Samsung QE55Q60TAUXZT da 55 pollici passa ad 860 Euro rispetto ai 1099 Euro di listino, mentre il modello QE65Q80TAXZT da 65 pollici è disponibile a 1699,15 Euro. Le cuffie con microfono Bose SoundLink AE II White, invece, possono essere acquistate a 169,99 Euro, mentre le QuietControl 30 Black passano a 199,99 Euro.

La lista completa degli sconti è disponibile a questo indirizzo.