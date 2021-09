MediaWorld Mega Sconti, TV già sotto i 200 euro scontato del 20%: poche ore

Non sono disponibili solamente offerte su TV di una certa fascia da MediaWorld, dato che la popolare catena ha deciso di puntare anche su uno sconto relativo a un televisore particolarmente economico.

Scendendo maggiormente nel dettaglio, il modello OK ODL32675H-TB viene venduto a 159,99 euro mediante il portale di MediaWorld. Tramite quest'ultimo sito Web ufficiale siamo venuti a conoscenza del fatto che in precedenza il prezzo del televisore era fissato a 199,99 euro. Si tratta dunque di un prodotto che verrebbe già di base proposto a un costo inferiore alla "barriera psicologica" dei 200 euro. Tuttavia, ora, grazie a una promozione relativa all'iniziativa "Mega Sconti" di MediaWorld (che continuerà fino al 29 settembre 2021, quindi al momento in cui scriviamo mancano poche ore al termine), il modello scende ulteriormente di prezzo. Infatti, c'è uno sconto del 20%, quindi si possono risparmiare 40 euro.

Per qualcuno potrebbe dunque trattarsi di una buona occasione per portare a casa un televisore low cost, che ovviamente dispone del supporto agli standard DVB-S2 e DVB-T2. In ogni caso, la natura del prodotto è chiaramente economica: per intenderci, si tratta di un modello che presenta un pannello da 32 pollici con risoluzione HD (1366 x 768 pixel). Insomma, la proposta di MediaWorld strizza l'occhio a coloro che non hanno molte esigenze e vogliono semplicemente sostituire a basso costo un modello datato.

Per maggiori dettagli, potrebbe interessarvi dare un'occhiata alle recensioni lasciate dagli utenti sul sito Web di MediaWorld, in modo da comprendere un po' meglio quale tipologia di persone si è trovata bene con questo televisore. Per il resto, non siamo riusciti a trovare il modello coinvolto né sul portale ufficiale di Amazon Italia né sul sito Web di Unieuro.