MediaWorld Mega Sconti, TV DVB-T2 in offerta: costa quanto un decoder

Non ci sono solamente promozioni su notebook HP e ASUS da MediaWorld. Infatti, l'iniziativa Mega Sconti Online Edition, che proseguirà fino al 28 febbraio 2022, propone anche un TV economico in offerta.

Scendendo maggiormente nel dettaglio, il modello OK ODL24675H-TB viene adesso venduto a un prezzo di 119,99 euro mediante il sito Web di MediaWorld. Lo sconto è del 7,69%: in ogni caso, al netto del possibile risparmio, che non è poi così elevato ma che rende ancora più economico un prodotto già low cost di base, ciò che attira l'attenzione è il fatto che il costo del televisore è ormai sceso a un punto tale da risultare paragonabile a quello di un decoder.

Per intenderci, su Amazon e sui portali ufficiali degli altri principali store online vengono venduti decoder a prezzi simili. Ad esempio, il modello GT MEDIA GT combo viene proposto a 129,99 euro su Amazon. Insomma, ormai acquistare un televisore, ovviamente compatibile con lo standard DVB-T2, risulta essenzialmente per tutte le tasche, grazie anche alle offerte proposte da catene come MediaWorld.

In ogni caso, il televisore coinvolto può risultare intrigante per chi non ha troppe esigenze. Si tratta infatti di un modello low cost, che presenta semplicemente un pannello da 24 pollici con risoluzione HD (1366 x 768 pixel).