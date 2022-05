MediaWorld Mega Sconti, TV DVB-T2 in sconto sotto i 120 euro

Dopo aver trattato un'offerta di MediaWorld relativa a un notebook da gaming, torniamo ad approfondire le promozioni attive nell'ambito delle proposte della popolare catena. In questo contesto, non manca uno sconto relativo a un TV DVB-T2 low cost.

Scendendo maggiormente nel dettaglio, il modello OK 24950HE-TB viene ora proposto a un prezzo pari a 119,99 euro sul sito Web ufficiale di MediaWorld. In quest'ultimo portale si legge che precedentemente il costo del TV era di 129,99 euro. In parole povere, c'è un possibile risparmio del 7,69%, ergo si può ottenere uno sconto di 10 euro. Certo, non si tratta propriamente del risparmio più elevato, ma capite bene che è applicato a un prodotto già low cost "di base".

In ogni caso, la scheda tecnica di OK 24950HE-TB include un pannello con diagonale di 24 pollici e risoluzione HD (1366 x 768 pixel). Chiaramente si tratta di un modello di televisore "classico", che però ovviamente supporta gli standard DVB-S2 e DVB-T2 ed è dunque pronto per il nuovo digitale terrestre. Insomma, potrebbe trattarsi di una buona occasione per chi cerca, senza troppe esigenze, un nuovo TV.

Al netto di questo, abbiamo provato a effettuare ricerche relative al prodotto mediante i portali ufficiali di Unieuro e Amazon Italia, senza però trovare nulla di concreto. Tirando le somme, dunque, la promozione avviata da MediaWorld può risultare interessante da più punti di vista.