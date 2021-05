MediaWorld Mega Sconti, TV DVB-T2 United in offerta sotto i 170 euro

Dopo aver trattato l'iniziativa "Solo per Oggi", torniamo a dare un'occhiata alle proposte di MediaWorld relative alle promozioni tecnologiche. Infatti, la nota catena ha lanciato un'offerta legata a un TV United dal basso prezzo.

Più precisamente, il modello United LED32HK62 viene proposto a 169,99 euro sul portale ufficiale di MediaWorld. Da quest'ultimo sito Web apprendiamo che in precedenza il prezzo del prodotto era pari a 199,99 euro. In parole povere, si tratta di un possibile risparmio del 15%, ovvero di 30 euro. La promozione rientra nell'iniziativa "Mega Sconti", che terminerà il 30 maggio 2021. Ricordiamo che questo televisore era già stato al centro di altre promozioni in passato, ma in quel caso il costo era più elevato.

In ogni caso, il modello coinvolto dispone di un pannello con diagonale di 32 pollici e risoluzione HD (1366 x 768 pixel). Si tratta dunque di un prodotto economico, che potrebbe risultare interessante per chi non ha troppe pretese e sta pensando di cambiare TV in vista del prossimo arrivo del "nuovo digitale terrestre". Infatti, ovviamente il televisore supporta lo standard DVB-T2, così come quello DVB-S2 (relativo al satellitare).

Per il resto, dando un'occhiata a quanto proposto dagli altri principali store online relativamente al prodotto, siamo venuti a conoscenza del fatto che Unieuro propone il televisore a 189 euro. Tra l'altro, in questo caso il modello rientra nell'iniziativa che consente di ottenere un 5% di sconto extra direttamente in carrello. In parole povere, il prezzo finale diventa 179,55 euro. Per quel che riguarda, invece, Amazon Italia, i rivenditori vendono il prodotto a 205,02 euro.