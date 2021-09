MediaWorld Mega Sconti, TV Sony 4K 2021 scontato del 30%

Dopo aver trattato alcune promozioni di MediaWorld legate a televisori QLED e OLED, torniamo a dare un'occhiata alle offerte tech lanciate dalla nota catena. Più precisamente, ci soffermiamo su uno sconto relativo a un TV 4K di Sony uscito nel 2021.

In particolare, il modello SONY KD43X85J 2021 viene proposto a un prezzo pari a 699,30 euro sul portale ufficiale di MediaWorld. Da quest'ultimo sito Web apprendiamo che generalmente il costo del televisore sarebbe di 999 euro. Insomma, il possibile risparmio è del 30%, per uno sconto di 299,70 euro. Potrebbe dunque trattarsi di un'occasione intrigante per coloro che sono alla ricerca di un televisore di recente uscita appartenente a un brand noto. La promozione rientra nell'iniziativa "Mega Sconti" di MediaWorld, che rimarrà attiva fino al 29 settembre 2021.

In ogni caso, i più attenti tra di voi si ricorderanno sicuramente del fatto che a inizio settembre 2021 il televisore di Sony era già finito al centro di un'offerta di MediaWorld. Tuttavia, in quel caso il prezzo era più elevato (799 euro). Per quel che riguarda invece le caratteristiche tecniche, ricordiamo che il modello coinvolto dispone di un pannello da 43 pollici con risoluzione 4K (3840 x 2160 pixel), nonché di tutte le funzionalità smart del caso (Google TV) e del supporto agli standard DVB-T2 e DVB-S2.

Per il resto, dando un'occhiata alle proposte effettuate dagli altri principali store online relativamente al prodotto, abbiamo notato che i rivenditori di Amazon Italia vendono il televisore a partire da 886 euro (ci sono 15 euro di spedizione da aggiungere). Non siamo invece riusciti a trovare questo specifico modello sul portale ufficiale di Unieuro. Insomma, l'offerta lanciata da MediaWorld potrebbe effettivamente fare gola a più di qualcuno.