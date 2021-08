MediaWorld Mega Sconti, TV Xiaomi in offerta al 20% in meno del solito

In seguito all'offerta relativa a Samsung Galaxy S20 FE, torniamo a trattare su queste pagine le offerte lanciate da MediaWorld in campo tech. Infatti, la nota catena ha messo in sconto un televisore di Xiaomi.

Più precisamente, il modello Xiaomi Mi LED TV 4S viene proposto a 343,20 euro mediante il portale ufficiale di MediaWorld. Da quest'ultimo sito Web apprendiamo che generalmente il costo del televisore ammonterebbe a 429 euro, quindi si tratta di un possibile sconto di 85,80 euro. Insomma, potrebbe trattarsi di una buona occasione, soprattutto per chi stava tenendo d'occhio questo modello da tempo. Per intenderci, i rivenditori di Amazon Italia vendono il televisore a 399 euro. Sul portale ufficiale di Xiaomi, invece, il prezzo è fissato a 449,90 euro. Non siamo invece riusciti a trovare il prodotto sul sito Web ufficiale di Unieuro.

In ogni caso, l'offerta lanciata da MediaWorld rientra nell'iniziativa "Mega Sconti", che rimarrà attiva fino al 22 agosto 2021. Per il resto, ricordiamo che questo modello dispone di un pannello da 43 pollici e risoluzione 4K (3840 x 2160 pixel). Non manca ovviamente il supporto allo standard DVB-T2, così come sono presenti le classiche funzionalità smart (il sistema operativo è Android).

I più attenti tra di voi si ricorderanno sicuramente che in passato ci sono già state offerte simili. Tuttavia, chi si è perso le precedenti occasioni potrebbe finalmente riuscire a "mettere le mani" a un prezzo non troppo elevato sul televisore.