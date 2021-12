MediaWorld Mega Sconti, ultime ore: TV DVB-T2 2021 a soli 135 euro!

In seguito all'annuncio dell'RTX Day di MediaWorld, torniamo ad approfondire le iniziative promozionali legate alla nota catena. Più precisamente, è giunto il momento di soffermarsi su un'offerta relativa a un televisore economico uscito nel 2021.

Infatti, il modello OK Led ODL 24676HN-TB viene ora proposto ad appena 134,99 euro mediante il sito Web ufficiale di MediaWorld. Stando a quanto si può leggere in quest'ultimo portale, generalmente il costo del prodotto sarebbe di 149,99 euro, dunque si tratta di uno sconto del 10%. In ogni caso, risulta interessante notare come un modello arrivato da relativamente poco sul mercato sia già disponibile a un prezzo così contenuto.

Per il resto, la promozione rientra nell'iniziativa Mega Sconti di MediaWorld, che terminerà il 31 dicembre 2021. In parole povere, in seguito alla pubblicazione di questa notizia ci saranno ancora relativamente poche ore per poter usufruire dell'offerta.

Insomma, potrebbe trattarsi di un'occasione niente male per un certo tipo di utente. Non fraintendeteci: chiaramente questi prodotti low cost mirano a coloro che non hanno troppe esigenze e vogliono semplicemente prendere visione dei classici contenuti legati al digitale terrestre (a tal proposito, non manca ovviamente il supporto allo standard DVB-T2). Per intenderci, il pannello è da 24 pollici con risoluzione "solamente" HD (1366 x 768 pixel). Inoltre, si fa riferimento a un televisore "classico", quindi sono assenti le funzionalità smart.

Nonostante questo, capite bene che può risultare complesso trovare un prodotto di questo tipo a un costo così basso. D'altronde, persino una ricerca su Amazon restituisce pochi televisori sotto i 150 euro.