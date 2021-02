MediaWorld Mega Sconti: ultimi giorni di offerte su laptop e chromebook HP

I “Mega Sconti” di MediaWorld stanno per finire, dunque è il momento di vedere alcune ulteriori offerte per queste ultime ore di “prezzi fatti a pezzi”. Dopo avere riportato i computer portatili da gaming da non perdere, ecco i notebook e Chromebook firmati HP più interessanti acquistabili con sconti fino al 20%.

Il primo modello che vi segnaliamo, tra l’altro il meno costoso, è l’HP Chromebook 14A-NA0021NL, computer di fascia bassa acquistabile a 314,10 Euro anziché 349,00, pagabili con 20 comode rate da 15,71 Euro al mese. Se fuori dalla scocca troviamo un display Full HD da 14 pollici con risoluzione 1920x1080, all’interno figurano un processore Intel Celeron N4020 con clock base pari a 1,1 GHz e Turbo a 2,8 GHz, assieme alla scheda grafica condivisa Intel UHD 600, 4 GB di RAM DDR4 e FlashMemory da 64GB lato memoria e, infine, sistema operativo Chrome OS.

Salendo diversi gradini troviamo il modello HP 240 G8 scontato del 20% a 559,20 Euro anziché 699,00, sempre pagabili con 20 rate mensili da 27,96 Euro tan 0% e taeg 0%. Le specifiche tecniche vedono un processore Intel Core i5-1035G1 con clock base a 1 GHz e boost a 3,6 GHz, scheda grafica Intel UHD Graphics condivisa, 8 GB di memoria RAM DDR4 espandibile a 16 GB grazie a uno slot libero, SSD da 256 GB e infine display Full HD da 14 pollici.

Segue poi il notebook HP 17-BY3012NL con display WLED da 17,3 pollici, processore Intel Core i5-1035G1 esattamente come il modello precedente, accompagnato dalla stessa scheda grafica condivisa e una configurazione lato memoria simile, con 8 GB di RAM DDR4 non espandibile tramite slot libero e SSD da 512 GB. In questo caso il prezzo risulta superiore, ma comunque scontato dai 749,00 Euro di listino ai 674,10 Euro del periodo Mega Sconti. Anche in questo caso, grazie al piano Findomestic è possibile acquistare il notebook a 33,71 Euro al mese per 20 mesi, sempre a tasso zero.

Dulcis in fundo troviamo HP Probook X360 435 G7, altro notebook con display Full HD da 13,3 pollici e, sotto la scocca, processore AMD Ryzen 5-4500U con velocità di clock base di 2,3 GHz e Turbo a 4 GHz, scheda grafica condivisa AMD Radeon Graphics, SSD da 256 GB e RAM DDR4 per 8 GB espandibili grazie al singolo slot libero. Per quanto concerne il prezzo, si parla di 679,15 Euro anziché 799,00 Euro, pagabili in 20 rate mensili da 33,96 Euro.

“Solo Per Oggi”, invece, MediaWorld garantisce offerte molto interessanti per smartphone OPPO, tra cui le serie Find X, Reno e anche modelli di fascia medio-bassa come OPPO A73 e A53s.