Mediaworld, via ai Mega Sconti: nuovo volantino valido fino al 4 Giugno 2023

Mediaworld lancia in giornata odierna il nuovo volantino, che fino al 4 Giugno 2023 propone i “Mega Sconti” su un’ampia gamma di prodotti. Il volantino è disponibile online e nei negozi, e vediamo quali sono le promozioni più interessanti.

Nel comparto della telefonia, il Samsung Galaxy A34 5G da 256 gigabyte è disponibile a 318,99 Euro, in calo del 32% rispetto ai 469 Euro di listino, mentre il Galaxy A33 da 128GB 5G viene proposto a 251,99 Euro, in questo caso con una riduzione del 35% rispetto ai 389,99 Euro di listino.

Tra gli indossabili invece segnaliamo lo Xiaomi Watch S1 a 169,99 Euro, il 32% in meno dai 249,99 Euro di listino, mentre l’Amazfit GTR 3 Pro passa a 159,99 Euro, in calo del 20% dai 199,99 Euro di listino.

Fronte computer e periferiche invece, il MacBook Air da 13 pollici con chip M2 ed SSD da 256 gigabyte viene proposto a 1299,65 Euro, il 14% in meno dai 1529 Euro di listino. Il Galaxy Tab A7 WiFi Only con 32Gb di memoria interna e schermo da 10,4 pollici passa a 142,99 Euro, il 35% in meno dai 219,99 Euro di listino.

Per quanto riguarda i TV, invece il Samsung QE55Q60BAUXZT da 55 pollici passa a 599,99 Euro, mentre l’LG QNED 50QNED826QB 2022 da 50 pollici è disponibile a 533,99 Euro.

La lista completa dei prodotti in offerta può essere consultata attraverso questo indirizzo.