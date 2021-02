MediaWorld Mega Sconti, Xiaomi Mi Desktop Monitor in offerta sotto i 100 euro

Non ci sono solamente le offerte giornaliere attive da MediaWorld. Infatti, la nota catena ha recentemente lanciato anche il volantino "Mega Sconti", che include diverse offerte interessanti. Tra queste, spicca uno sconto relativo al monitor Xiaomi Mi Desktop.

Infatti, il prodotto viene proposto a 97,49 euro mediante il portale ufficiale di MediaWorld. Stando a quanto si può leggere sul sito Web ufficiale della nota catena, in precedenza il prezzo era pari a 129,99 euro. Siamo dunque dinanzi a uno sconto del 25%, ovvero di 32,50 euro. Insomma, potrebbe trattarsi di una buona occasione per chi cerca un monitor economico. Ricordiamo infatti che questo modello dispone di un pannello LCD da 23,8 pollici con risoluzione Full HD (1920 x 1080 pixel). Le porte disponibili sono HDMI e VGA Standard.

In ogni caso, la promozione rientra nel volantino "Mega Sconti", che rimarrà attivo fino al 10 febbraio 2021. Questo significa che l'offerta riportata in questa notizia ha una data di scadenza. In ogni caso, se siete arrivati in ritardo su questi lidi, potete verificare che lo sconto era attivo mediante Wayback Machine.

Per il resto, dando un'occhiata a quanto proposto dagli altri principali store online, siamo venuti a conoscenza del fatto che i rivenditori di Amazon propongono questo monitor a 140,90 euro. Non siamo invece riusciti a trovare il prodotto sul portale ufficiale di Unieuro.

Insomma, la promozione lanciata da MediaWorld potrebbe fare gola a un certo tipo di utente.