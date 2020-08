MediaWorld Mega Sconti, Xiaomi Mi Note 10 Lite non smette di scendere di prezzo

Giusto nella giornata di ieri illustravamo su queste pagine l'offerta legata a Samsung Galaxy A21s. Tuttavia, è risaputo che il Web si muove a ritmi sempre più frenetici, soprattutto in un periodo come quello attuale. Non sorprende, dunque, che MediaWorld abbia già avviato un'altra offerta, riguardante lo smartphone Xiaomi Mi Note 10 Lite.

I più attenti di voi si ricorderanno sicuramente che questo dispositivo era stato al centro di un altro sconto a fine luglio 2020. In quell'occasione, il prezzo proposto dalla nota catena era di 299 euro. Ebbene, in pochi giorni il succitato modello ha visto un ulteriore calo 19,70 euro, dato che ora costa 279,30 euro sul sito ufficiale di MediaWorld. Stando a quest'ultimo, il prezzo a cui viene solitamente venduto lo smartphone sarebbe di 399 euro, quindi stiamo parlando di un possibile risparmio di 119,70 euro.

Il modello coinvolto è sempre quello "brandizzato" Vodafone in colorazione Black, che dispone di 6GB di RAM e 128GB di memoria interna. Nel caso abbiate gusti diversi, dovete sapere che è in sconto anche la colorazione White. L'offerta rientra nell'iniziativa "Mega Sconti" attiva in questi giorni. Dando un'occhiata agli altri store principali, abbiamo scoperto che Unieuro non è di certo rimasta a guardare. Infatti, Xiaomi Mi Note 10 Lite viene venduto a 275 euro sul sito ufficiale della nota catena. Insomma, la "battaglia all'ultimo sconto" tra MediaWorld e Unieuro continua imperterrita.

Questa volta Amazon Italia sembra invece essere "fuori dai giochi". Infatti, in questo caso il succitato modello costa 299,78 euro tramite rivenditori.