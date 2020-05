MediaWorld, ecco il Mega Sconto su Apple iPhone Xs: oltre 450 euro in meno

In seguito allo sconto relativo alla TV Panasonic da 55 pollici, MediaWorld porta avanti l'iniziativa "Mega Sconti", che prevede offerte su svariate tipologie di dispositivi. Tra i prodotti più interessanti, troviamo lo smartphone Apple iPhone Xs.

Infatti, il dispositivo viene venduto a un prezzo di 764,15 euro sul sito ufficiale di MediaWorld. Il costo precedente era pari a 1239 euro, quindi il risparmio è di 474,85 euro. Il modello coinvolto è quello con 256GB di memoria interna, mentre la colorazione disponibile è la Space Grey.

Per darvi un quadro più completo in merito alla situazione attuale, questa variante di iPhone Xs viene venduta allo stesso prezzo su Amazon, ma al momento in cui scriviamo non risulta disponibile. Per quanto riguarda, invece, le altre catene, da Unieuro il costo è pari a 849 euro. Insomma, l'offerta lanciata da MediaWorld potrebbe essere interessante per coloro che stavano tenendo d'occhio lo smartphone da tempo.

Per chi non lo sapesse, stiamo parlando del top di gamma di Apple del 2018. Tra le varie specifiche tecniche, vale la pena citare lo schermo Super Retina OLED da 5,8 pollici con supporto all'HDR10, la certificazione IP68 e il processore A12 Bionic. Per il resto, vi consigliamo di consultare la nostra recensione di iPhone Xs per tutti i dettagli del caso.