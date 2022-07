MediaWorld Megasconti, 25% di sconto su videocamera di sorveglianza Xiaomi

Al netto dell'iniziativa promozionale sul proiettore Samsung The Freestyle, torniamo ad approfondire in questa sede quanto proposto in ambito di offerte tech da parte della ben nota catena. In questo contesto, potrebbe interessarvi approfondire una promozione relativa a una videocamera di sorveglianza di Xiaomi.

Scendendo maggiormente nel dettaglio, il prodotto viene adesso venduto a un costo di 29,99 euro mediante il sito Web di MediaWorld. Stando a quanto si può leggere in quest'ultimo portale, solitamente il prezzo del dispositivo ammonterebbe a 39,99 euro, ovvero si può ottenere un risparmio del 25% (lo sconto è di 10 euro).

Potrebbe trattarsi di un'opportunità non male per chi è alla ricerca di un prodotto di questo tipo, considerando anche il fatto che il dispositivo viene proposto, al momento in cui scriviamo, a un prezzo pari a 39,99 euro su Amazon Italia. Inoltre, non siamo riusciti a scovare questo specifico modello sul portale ufficiale di Unieuro. Insomma, la promozione di MediaWorld può fare gola per vari motivi.

Ricordiamo in ogni caso che quest'ultima rientra nell'iniziativa Mega Sconti di MediaWorld, che rimarrà attiva fino al 31 luglio 2022. Questo significa che avrete a disposizione relativamente poche ore, in seguito alla pubblicazione di questa notizia, per poter usufruire dell'offerta. Insomma, potreste voler dare un'occhiata al portale ufficiale di MediaWorld in questo fine luglio 2022.