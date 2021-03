Mediaworld: un mese di consegna gratuita su alcuni prodotti scontati

Con l'inizio del nuovo mese, Mediaworld lancia una nuova promozione che sarà attiva solo online fino al 31 Marzo. La catena di distribuzione, infatti, consente di godere della consegna gratuita su alcuni prodotti scontati.

Tra i dispositivi che beneficiano di questa promozione, troviamo Xiaomi Mi 10 Lite 5G, nella variante con 6 gigabyte di RAM e 128 gigabyte di storage, a 279 Euro rispetto ai 399 Euro di listino, mentre il Redmi Note 9 con 4 gigabyte di RAM e 128 gigabyte di memoria interna passa a 169 Euro rispetto ai 229,99 Euro. Fronte iPhone, l'iPhone 12 da 64 gigabyte passa ad 849 Euro, ma viene proposta la consegna gratuita anche su altre varianti.

In sconto anche il TV Samsung UE43TU8500UXZT da 43 pollici, a 449 Euro, mentre l'UE65TU7170UXZT da 65 pollici viene proposto a 649 Euro. In sconto però c'è anche il Samsung QLED QE50Q60TAUXZT da 50 pollici, a 659 Euro: in questo caso il risparmio è di 190 Euro rispetto agli 849 Euro imposti dal produttore.

La lista è davvero molto ampia, ed al suo interno figurano anche smart speaker come l'Amazon Echo Dot di quarta generazione, che può essere acquistato a 39,99 Euro.

Tra i notebook, invece, citiamo il MateBook D 15 da 15,6 pollici con processore AMD Ryzen 7-3700U, a 749 Euro.

La lista completa dei prodotti che beneficiano della consegna gratuita è disponibile a questo indirizzo.