MediaWorld mette in offerta un notebook con GPU RTX 3050 Ti a buon prezzo

Nell'ambito dell'iniziativa Sottocosto di MediaWorld, che rimarrà disponibile fino al 15 maggio 2022, c'è una promozione che vale la pena approfondire in modo singolo. Infatti, è stata lanciata un'offerta relativa a un notebook da gaming con GPU RTX 3050 Ti.

Scendendo maggiormente nel dettaglio, il modello Acer Aspire A715-42G-R2AH viene proposto a un prezzo pari a 999 euro sul portale ufficiale di MediaWorld. Da quest'ultimo sito Web apprendiamo che generalmente il costo del prodotto sarebbe di 1.299 euro. In parole povere, basta un rapido calcolo per comprendere che c'è uno sconto di 300 euro.

Per il resto, la scheda tecnica di Acer Aspire A715-42G-R2AH include, oltre alla già citata GPU NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti, un processore Ryzen 7 5000U, 32GB di RAM e 512GB di SSD. Non manca poi un display LCD con diagonale di 15,6 pollici con risoluzione Full HD, nonché il supporto al Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac e al Bluetooth 5.1. Il sistema operativo? Windows 11 Home con modalità S.

In ogni caso, abbiamo provato a cercare questo specifico modello sul portale ufficiale di Unieuro, nonché su quello di Amazon Italia, senza trovare però risultati pertinenti. Insomma, capite bene che la promozione relativa a MediaWorld potrebbe effettivamente fare gola a più di qualcuno, considerando anche il periodo non propriamente dei più rosei in termini di schede video.