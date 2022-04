MediaWorld mette in offerta uno Smart TV LG 2022: già in sconto del 30%

Dopo aver approfondito uno sconto di MediaWorld legato a uno Smart TV 8K di Samsung, è giunto il momento di approfondire un altro sconto in ambito tech. A tal proposito, c'è un'offerta relativa a uno Smart TV 2022 di LG.

Più precisamente, il modello LG NanoCell 4K 43NANO796PC viene adesso proposto a un prezzo pari a 345 euro sul portale ufficiale di MediaWorld. Da quest'ultimo sito Web apprendiamo che generalmente il costo del prodotto ammonta a 499 euro. Questo significa che è possibile risparmiare il 30,86%, dunque c'è uno sconto pari a 154 euro. Tra l'altro, da un banner presente sul sito Web della nota catena, apprendiamo che fino al 30 aprile 2022 ci sarà la consegna gratuita su un TV LG. La promozione in sé rientra invece nell'iniziativa Sconto World di MediaWorld, che rimarrà anch'essa attiva fino al 30 aprile 2022.

Insomma, capite bene che potrebbe trattarsi di una buona occasione per chi sta cercando un televisore di questo tipo. Per intenderci, la scheda tecnica di LG NanoCell 4K 43NANO796PC include un pannello da 43 pollici con risoluzione 4K (3840 x 2160 pixel), così come il sistema operativo webOS (che include tutte le funzionalità smart del caso). Presente ovviamente il supporto agli standard DVB-S2 e DVB-T2.

Al netto di questo, approfondendo quanto proposto dagli altri principali store online, abbiamo notato che Unieuro propone il televisore al costo di 345 euro (nonostante ci sia un po' di "confusione", in quanto Unieuro, ad esempio, indica come anno del televisore il 2021). Inoltre, anche su Amazon il prezzo del prodotto è pari a 345 euro (che indica invece l'anno 2022, il numero di unità disponibili però in questo caso è limitato). Insomma, sembra trattarsi di un buon momento in generale per portarsi a casa il televisore.