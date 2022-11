MediaWorld mette in promozione la sedia da gaming PlayStation

Andando oltre agli sconti del Vero Black Friday di MediaWorld, torniamo a soffermarci in questa sede su un'altra promozione relativa alla ben nota catena. Infatti, tra le varie offerte disponibili, si fa notare un'iniziativa promozionale relativa alla sedia da gaming PlayStation.

Più precisamente, quest'ultima viene adesso proposta a un costo di 199,99 euro sul portale MediaWorld. Dal sito Web della catena si apprende che usualmente il prezzo sarebbe di 229,99 euro, dunque c'è di mezzo uno sconto del 13,04%, ovvero si possono risparmiare 30 euro.

Da notare che si fa riferimento a un prodotto Nacon, che dispone di licenza ufficiale PlayStation. Il modello specifico della sedia da gaming è CH-350ESS: dando un'occhiata a quanto proposto online da parte degli altri principali store relativamente al prodotto, siamo venuti a conoscenza del fatto che Unieuro venderebbe la sedia a 169 euro con 5% di sconto extra direttamente in carrello. Tuttavia, il prodotto non risulta disponibile al momento in cui scriviamo. Su Amazon Italia, invece, il prezzo è di 206,79 euro tramite rivenditori.

Per il resto, se siete interessati ad approfondire anche gli altri sconti disponibili, dato che ci avviciniamo al Black Friday e al periodo natalizio, potreste voler tenere d'occhio il canale Telegram delle offerte. In alternativa, potrebbe interessarvi consultare la pagina riassunto del Black Friday 2022.