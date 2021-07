MediaWorld mette il turbo: che sconti su scopa elettrica Bosch e TV Sony 2021

Oltre alle promozioni delle ultime ore del Red Friday, MediaWorld ha lanciato anche svariate altre offerte relative a prodotti tech. In questo contesto, sono arrivati degli sconti su una scopa elettrica Bosch e su un TV di Sony uscito nel 2021.

In particolare, l'iniziativa "Solo per il Weekend" relativa al 10 luglio 2021 propone, tra gli altri prodotti in offerta, la scopa elettrica Bosch BBS611PCK a 189,99 euro tramite il portale ufficiale di MediaWorld. Da quest'ultimo sito Web apprendiamo che generalmente il costo del prodotto sarebbe di 349 euro. In parole povere, si tratta di un possibile risparmio di 159,01 euro. Potrebbe dunque trattarsi di una buona occasione per chi in questo periodo sta svolgendo "le faccende di casa".

Per quel che riguarda, invece, il televisore Sony KD55X80J, modello approdato sul mercato nel corso del 2021, quest'ultimo viene venduto a 799 euro sul sito Web di MediaWorld. Solitamente il prezzo sarebbe pari a 999 euro, quindi lo sconto è di 200 euro. Ricordiamo che questo modello dispone di un pannello da 55 pollici con risoluzione 4K (3840 x 2160 pixel). Non manca chiaramente il supporto agli standard DVB-S2 e DVB-T2.

Insomma, MediaWorld ha avviato svariate promozioni che potrebbero risultare interessanti per un certo tipo di utente. Ovviamente, gli sconti rimarranno attivi per un tempo limitato.