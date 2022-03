MediaWorld, nuovo Microsoft Surface Pro 8 già scontato di 300 euro

In seguito allo sconto di MediaWorld legato a un nuovo Smart TV di LG, ci soffermiamo su un'altra promozione avviata dalla popolare catena. Infatti, c'è già un'offerta relativa a Microsoft Surface Pro 8.

Scendendo maggiormente nel dettaglio, il dispositivo viene adesso venduto a un costo pari a 999 euro tramite il portale ufficiale di MediaWorld. Da quanto apprendiamo da quest'ultimo portale, in precedenza il prezzo del prodotto era di 1.299 euro. C'è dunque uno sconto di 300 euro. Insomma, capite bene che potrebbe trattarsi di una buona occasione, anche in virtù del fatto che Surface Pro 8 è un dispositivo di tutto sommato recente uscita (e viene infatti indicato come "Novità" anche da MediaWorld).

In ogni caso, la promozione, chiaramente disponibile solamente online, è associata all'iniziativa "Solo per il Weekend" legata alla giornata del 12 marzo 2022, dunque rimarrà attiva per un tempo limitato in seguito alla pubblicazione di questa notizia. Tuttavia, l'offerta potrebbe rivelarsi intrigante anche in virtù dei prezzi proposti dagli altri principali store online: ad esempio, su Amazon il costo del prodotto è pari a 1.099 euro. Lo stesso vale per Unieuro, dato che anche in questo caso il costo è di 1.099 euro.

Per il resto, se volete approfondire il dispositivo coinvolto, potete fare riferimento alla nostra recensione di Microsoft Surface Pro 8 (uscita a inizio marzo 2022).