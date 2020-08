MediaWorld, Microsoft Surface Pro X scontato di 300 euro nel weekend

Dopo aver trattato lo sconto su Apple Watch 3, "restiamo" nel mondo delle offerte lanciate da MediaWorld, spostandoci tuttavia nel mercato dei 2-in-1. Infatti, la nota catena ha lanciato una promozione relativa a Microsoft Surface Pro X, che potrebbe fare gola a chi sta cercando un prodotto di questo tipo.

Più precisamente, il succitato dispositivo viene venduto a 1399 euro sul portale ufficiale di MediaWorld. Stando a quest'ultimo, in precedenza il costo era fissato a 1699 euro, quindi si sta parlando di un possibile risparmio di 300 euro. La variante coinvolta è quella LTE con schermo da 13 pollici, che monta un processore Microsoft SQ1 operante alla frequenza massima di 3 GHz, 16GB di RAM LPDDR4x, 256GB di SSD e GPU Adreno 685. Non manca il supporto a Wi-Fi a/b/g/n/ac e Bluetooth 5.0, mentre il sistema operativo è Windows 10 Home. Assenti penna e tastiera, che vengono vendute separatamente. Attenzione: si tratta di un'offerta a tempo limitato, dato che rientra nell'iniziativa "Solo per il Weekend" iniziata il 29 agosto 2020.

Analizzando quanto proposto dagli altri store principali, abbiamo notato che questa variante (16/256GB) costa 1699 euro sul sito ufficiale di Microsoft. Per quanto riguarda Unieuro, sul portale ufficiale della catena sono disponibili unicamente i modelli con 8GB di RAM. Amazon Italia non è invece rimasta a guardare, dato che ha abbassato il costo di questo modello proprio a 1399 euro. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon. Insomma, potrebbe essere un buon periodo per mettere le mani sul 2-in-1.