Mediaworld: le migliori offerte del momento su monitor da gaming, anche curvi 2K

Nella giornata in cui ha inizio il Red Weekend da Mediaworld, torniamo dalla stessa catena di distribuzione per evidenziare le migliori offerte del momento su monitor da gaming non incluse nei volantini ora attivi. Vediamo i modelli più interessanti a marchio MSI e ASUS.

Innanzitutto, il monitor da gioco meno costoso è l’MSI Optix G27C5 da 27 pollici con risoluzione pari a 1920 x 1080 pixel, ovvero Full HD. Il tempo di risposta è pari a 1 ms, mentre il refresh rate massimo è di 165Hz. Notiamo la compatibilità con la tecnologia video AMD FreeSync, e l’assenza di casse integrate. Il prezzo, in questo caso, è pari a 199 euro anziché 329 euro; si tratta quindi di uno sconto del 39,51%. Il pagamento è effettuabile in 20 rate tasso zero, a cui va aggiunta la quota di 12,99 euro per la consegna a domicilio.

A 237,99 euro al posto di 309 euro, invece, troviamo l’ASUS VG279QR sempre Full HD da 27 pollici, ma con un design molto diverso e alcuni vantaggi interessanti, tra cui la presenza di altoparlanti integrati e la compatibilità con NVIDIA G-Sync. Altrimenti, il refresh rate è sempre di 165Hz e il tempo di risposta pari a 1ms. Anche qui il pagamento può essere completato in 20 mensilità o in unica soluzione, e la consegna costa 12,99 euro.

A chiudere il trio non è altro che una versione migliorata del precedente monitor MSI: si tratta dell’MSI Optix G27CQ4 con display sempre da 27 pollici, ma con risoluzione WQHD (pari quindi a 2560 x 1440 pixel). Il tempo di risposta resta a 1ms, la frequenza di aggiornamento massima a 165Hz, c’è il supporto AMD FreeSync e mancano anche qui gli altoparlanti. Il prezzo di questo monitor scende da 449 euro a 299,99 euro, con consegna a 9,99 euro.

