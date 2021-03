MediaWorld, tutte le migliori offerte su smartphone Samsung Galaxy A

MediaWorld in questi giorni offre diversi smartphone Samsung della serie Galaxy A di fascia media in sconto, da modelli come il più entry-level Galaxy A20s al più interessante Galaxy A71, compreso l’A42 con supporto al 5G: ecco la lista completa, assieme alle rispettive specifiche tecniche.

Partiamo, come da prassi, dal più economico Galaxy A20s disponibile a 129,99 Euro anziché 179,99 Euro di listino. Nella scheda tecnica troviamo in particolare il processore Qualcomm Snapdragon 450 octa-core da 1.8 GHz, assieme a 3 GB di RAM e 32 GB di memoria interna espandibile a 512 GB tramite microSD, batteria da 4000 mAh e comparto fotocamera formato da tre sensori posteriori (13MP grandangolare + 8MP ultra grandangolare + 5MP profondità) e una lente anteriore da 8MP. Il display, infine, è un TFT HD+ da 6,5 pollici.

Segue poi il modello Galaxy A31 venduto a 219,99 Euro anziché 319 Euro, pagabili in 20 comode rate Tasso Zero. In questo caso il chip in dotazione è un MediaTek Mt 6768 octa-core da 2.0 GHz accompagnato da 4 GB di RAM, 128 GB di spazio d’archiviazione espandibile a 512 GB con microSD, batteria da 5000 mAh e setup quad-camera posteriore (48MP principale + 8MP ultra grandangolare + 5MP profondità + 5MP macro), più il sensore anteriore da 20MP. Lo schermo è invece un Super AMOLED Full HD+ da 6,4 pollici.

Salendo con il prezzo abbiamo lo smartphone Samsung Galaxy A51 con display Super AMOELD da 6,5 pollici, SoC Exynos 9611 octa-core dalla velocità di clock di 2.3 GHz, 128 GB di memoria interna espandibile a 512 GB, 4 GB di RAM, quad-camera posteriore (48MP grandangolare + 12MP ultra grandangolare + 5MP profondità + 5MP macro) e sensore selfie da 32MP e batteria da 4000 mAh. In questo caso la cifra scende a 279,99 Euro rispetto ai 379 Euro di listino.

Giungiamo dunque a Samsung Galaxy A42 5G brandizzato Vodafone, disponibile a 299,99 Euro anziché 399 Euro pagabili in 20 rate mensili da 15 Euro. Sotto la scocca troviamo il chip Qualcomm Snapdragon 750G assieme a 4 GB di RAM, 128 GB di memoria interna espandibile tramite microSD, quadrupla fotocamera posteriore (48MP principale + 8MP + 5MP + 5MP) assieme al singolo sensore frontale da 20MP e batteria da 5000 mAh. Infine, il display in dotazione è un Super AMOLED da 6,6 pollici.

Dulcis in fundo, per chi vuole spendere di più, ecco il modello Galaxy A71 con display Super AMOLED da 6,7 pollici, processore Qualcomm Snapdragon 730 octa-core da 2.2 GHz, 6 GB di RAM, 128 GB di memoria interna, quattro fotocamere posteriori (64MP grandangolare + 12MP ultra grandangolare + 5MP profondità + 5MP macro) e fotocamera selfie da 32MP, per una batteria da 4500 mAh. Il prezzo, in quest’ultimo caso, è pari a 339 Euro anziché 479 Euro.

Tra le altre iniziative MediaWorld ricordiamo che per tutto il mese di marzo sarà possibile godere della consegna gratuita su alcuni prodotti scontati.

Rimanendo invece su Samsung, l’azienda ha annunciato in Russia il nuovo modello di fascia media Samsung Galaxy A32 4G.