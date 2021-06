Mediaworld, ecco le migliori Smart TV 4K da 50 pollici in su a meno di 600 Euro

Dopo esserci occupati delle migliori soluzioni sotto i 300 Euro, volgiamo lo sguardo su ben altra fascia per valutare alcune delle migliori opzioni per l'Home Entertainment sotto ai 600 Euro.

I modelli che prenderemo in esame sono due e rappresentano probabilmente il miglior innesto per il salotto in questa categoria, soprattutto in termini di rapporto qualità prezzo.

La prima proposta è senza dubbio la Smart TV Samsung QLED QE50Q60TAUXZT. Si tratta di una soluzione completa, con pannello da 50 pollici e risoluzione 4K, funzioni Smart abilitate grazie al sistema operativo Tizen che è ancora oggi uno dei più ricchi e performanti sulla piazza, piena compatibilità con gli standard T2 e S2 di nuova generazione ma soprattutto si tratta di un prodotto con tecnologia Quantum Dot, in grado di fornire un'immagine decisamente migliorata rispetto ai classici pannelli LED, con volume colore del 100%, Quantum HDR e il processore video Quantum Lite. Il prezzo? Mediaworld lo offre a soli 549 Euro, con un ribasso di ben 300 Euro rispetto al prezzo di listino.

La seconda opzione viene direttamente dai laboratori taiwanesi di LG. Saliamo a 55 pollici con il nuovo LG 55NANO776PA.API, pannello con risoluzione Real 4K e tecnologia NanoCell per una resa dell'immagine unica, grazie anche al supporto all'HDR 10 Pro. Ovviamente a bordo l'intramontabile webOS 6.0, uno dei sistemi operativi più supportati in termini di app per l'intrattenimento, e il pieno supporto ai più recenti standard per il digitale terrestre. La riduzione di prezzo è davvero cospicua. A soli 599 Euro, il risparmio netto rispetto al prezzo di listino è di ben 400 Euro.