Mediaworld, i migliori smart TV Samsung a quasi metà prezzo: Neo QLED a 950 euro in meno

Parallelamente alla doppia offerta su due smart TV Sony 4K del 2022 attiva da Mediaworld nel contesto degli XDays, presso la medesima catena di distribuzione si trovano diversi smart TV Samsung a quasi metà prezzo. A spiccare è soprattutto un modello Neo QLED proposto a 950 euro in meno.

Partiamo proprio da quest’ultimo che, nello specifico, è il TV Samsung QE50QN90AATXZT della gamma Neo QLED 2021 venduto a 849 euro al posto di 1799 euro, con pagamento effettuabile anche in 20 rate Tasso Zero. In questo caso abbiamo un pannello QLED Ultra HD 4K da 50 pollici di diagonale con frequenza di aggiornamento pari a 120Hz, supporto lato video a HDR e HLG, codifica Dolby Digital Plus, sistema operativo Tizen e decoder DVB-T2 per il digitale terrestre, presente anche nei televisori che elencheremo di seguito.

Il più economico del quartetto da noi individuato è il modello Samsung QE32LS03T della gamma The Frame venduto a 289,99 euro anziché 499 euro, con display Full HD da 32 pollici caratterizzato dalla cornice spessa pensata per riprodurre quadri quando il TV è spento. Il pannello in sé è un QLED con HDR, refresh rate di 50Hz, supporto alla codifica audio Dolby Digital Plus e sistema operativo Tizen.

Segue a 327 euro al posto di 579 euro il modello Samsung UE50AU7170UXZT della serie Crystal UHD del 2021, con pannello da 50” con supporto a HLG, HDR, tecnologia ALLM per il gaming e, anche in questo caso, sistema operativo Tizen e audio Dolby Digital Plus. Chiude la lista il TV Samsung QE50Q60AAUXZT che cala da 899 euro a 499 euro, con display sempre da 50” di diagonale ma QLED.

