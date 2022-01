Mediaworld 'Mobile Mania': 5 smartphone imperdibili in offerta, tra Samsung, Xiaomi e OPPO

Il volantino “Mobile Mania” lanciato da Mediaworld il 6 gennaio e valido fino al 16 gennaio 2022 include una vasta gamma di prodotti in offerta, da telefoni a tablet e TV. A proposito di dispositivi mobili, però, oggi vi segnaleremo 5 smartphone imperdibili in sconto di marchi come Samsung, Xiaomi e OPPO.

Facciamo visita alla Corea del Sud con Samsung Galaxy A52s in primis, scontato da 469 Euro a 299 Euro con pagamento anche a rate Tasso Zero da 14,95 Euro al mese. Si tratta di un telefono con schermo Super AMOLED FHD+ da 6,5 pollici e con refresh rate fino a 120Hz, chipset Qualcomm Snapdragon 778G 5G da 2,4 GHz massimo, 128 GB di archiviazione espandibile con microSD fino a 1 TB, 6 GB di RAM, batteria da 4.500 mAh e comparto fotocamera caratterizzato da un sensore selfie da 32 MP e quattro lenti posteriori 64 MP + 12 MP + 5 MP + 5 MP).

Con un salto di prezzo notevole ci spostiamo su Samsung Galaxy S21 5G da 128 GB di memoria interna, top di gamma venduto a 680 Euro al posto di 879 Euro. Lo schermo in questo caso è un Dynamic AMOLED 2X FHD+ da 6,2 pollici adattivo fino a 120Hz, mentre sotto la scocca troviamo il SoC Exynos 2100 assieme a 8 GB di RAM e batteria da 4.000 mAh. Lato fotocamera, infine, troviamo un sensore anteriore da 10 MP e tri-camera posteriore (12 MP principale + 12 MP ultra-grandangolare + 64 MP teleobiettivo).

Passiamo a Xiaomi 11 Lite 5G NE proposto a 329 Euro anziché 449 Euro, sempre con pagamento possibile in 20 rate Tasso Zero. In questo caso troviamo il SoC Qualcomm Snapdragon 778G 5G accompagnato da 128 GB di archiviazione, 8 GB di RAM e batteria da 4.250 mAh. Il display AMOLED FHD+ da 6,55 pollici arriva a un refresh rate di massimo 90Hz, supporta Dolby Vision e HDR10+, e ha un notch a ospitare il sensore frontale da 20 MP, seguito sul retro da una tripla fotocamera (64 MP + 8 MP + 5 MP).

OPPO Find X3 Neo brandizzato WindTre scende da 799 Euro a 499 Euro ed è dotato di schermo AMOLED FHD+ da 6,55 pollici con frequenza di aggiornamento pari a 90Hz, SoC Qualcomm Snapdragon 865 5G, 12 GB di RAM, 256 GB di memoria, batteria da 4.500 mAh con ricarica rapida da 65W e, lato fotocamera, quad-camera posteriore (50 MP + 13 MP + 16 MP ultra-grandangolare + 2 MP) e un sensore singolo anteriore da 32 megapixel.

Conclude il nostro quintetto di oggi OPPO Find X3 Pro brandizzato Vodafone, il quale vola da 1.149 Euro a 749 Euro. Esso si presenta con schermo AMOLED da 6,7 pollici con refresh rate di 120Hz, 256 GB di archiviazione non espandibile assieme a 12 GB di RAM lato memoria, e chipset Qualcomm Snapdragon 888. Osservando le fotocamere troviamo quattro sensori sul retro (50 MP + 50 MP ultra-grandangolare + 13 MP teleobiettivo + 3 MP microscopio) e una singola selfie da 32 MP.

Presso la stessa catena di distribuzione prosegue la promozione “Emozioni in 4K” valida fino al 16 gennaio, con tantissimi sconti su televisori di ultima generazione.