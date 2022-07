Mediaworld Mobile Mania, i migliori smartphone in offerta a meno di 200 Euro

Mediaworld oggi ha dato il via agli LG Days consentendo così a tutti i consumatori italiani di acquistare un TV LG in offerta fino al 21 luglio ottenendo un Euro di sconto per ogni pollice. Presso la stessa catena di distribuzione è attiva anche l’iniziativa Mobile Mania fino al 26 luglio, da cui riprendiamo diversi smartphone a meno di 200 Euro.

Il modello low-cost di riferimento è lo Xiaomi Redmi 10 del 2022 proposto a 179,99 Euro al posto di 229,99 Euro. Si tratta di uno smartphone con schermo LCD da 6,5 pollici Full HD+, seguito sotto la scocca da 4 GB di RAM e 128 GB di archiviazione espandibile, mentre il chipset è il MediaTek Helio G88 e la batteria ha la capienza classica di 5.000 mAh. Il comparto fotocamera include invece quattro sensori posteriori (50 MP + 8 MP + 2 MP macro + 2 MP profondità) e uno frontale da 8 megapixel.

Passa invece da 249 Euro a 189,99 Euro il modello Xiaomi Redmi Note 11 con 4 GB di RAM e 128 GB di memoria interna, anche qui espandibile con microSD. Il chipset in dotazione è il Qualcomm Snapdragon 680, la batteria è sempre da 5.000 mAh e lato display troviamo un pannello AMOLED FHD+ da 6,43 pollici. Chiude il tutto il comparto fotocamera con singolo sensore anteriore da 13 MP e quad-camera sul retro (50 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP)

Torniamo a 179,99 Euro, contro i 249 Euro di listino, nel caso del Samsung Galaxy A22 5G dotato di pannello TFT FHD+ da 6,6”, 64 GB di archiviazione espandibile, 4 GB di RAM, SoC MediaTek Dimensity 700 e batteria da 5.000 mAh, il tutto accompagnato da tre sensori posteriori (48 MP grandangolo + 5 Mp ultrawide + 2 MP profondità) e uno frontale da 8 MP.

Chiudiamo questo quartetto con l’Honor 50 Lite, smartphone con pannello LCD FHD+ da 6,67 pollici con batteria da 4.300 mAh con ricarica rapida da 66W, chipset Snapdragon 662 di casa Qualcomm, 128 GB di memoria interna non espandibile, 6 GB di RAM e comparto fotocamera caratterizzato da una lente per selfie da 16 MP e quad-camera sul retro (64 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP). Il prezzo? 199,99 Euro anziché 299 Euro.

A proposito di dispositivi mobili, eccovi i migliori smartphone Android tra 300 e 500 Euro di luglio 2022.