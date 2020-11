MediaWorld, monitor gaming HP OMEN X 25 in offerta per poche ore

Dopo aver lanciato una promozione relativa a Xiaomi Mi LED TV da 43 pollici, MediaWorld ha avviato un'offerta interessante relativa a un monitor fa gaming. Più precisamente, il prodotto coinvolto è HP OMEN X 25.

Infatti, il dispositivo viene venduto a un prezzo di 549 euro tramite il portale ufficiale di MediaWorld. Stando a quest'ultimo sito Web, solitamente il costo sarebbe pari a 639,99 euro, per uno sconto di 90,99 euro. In ogni caso, la promozione rimarrà attiva per un tempo limitato, in quanto l'offerta rientra nell'iniziativa "Solo per Oggi" del 18 novembre 2020. In parole povere, il tempo per usufruire della promozione è di poche ore, in seguito alla pubblicazione di questa notizia. Vi ricordiamo che si tratta di un monitor con diagonale da 24,5 pollici e risoluzione Full HD (1920 x 1080 pixel). La luminosità è pari a 400 nit, mentre i tempi di risposta sono di 1ms. Questo monitor ha refresh rate pari a 240 Hz e supporta la tecnologia NVIDIA G-Sync.

Dando un'occhiata a quanto proposto dagli altri principali store online, abbiamo notato che Unieuro proporrebbe il prodotto a 622 euro mediante il sito ufficiale con 5% di sconto extra direttamente in carrello, ma al momento in cui scriviamo il monitor non risulta disponibile. Per il resto, i rivenditori di Amazon Italia vendono questo modello a un prezzo di 398,90 euro, a cui aggiungere 29,30 euro di spedizione. Contate però che quest'ultima avviene dalla Germania, mentre per una spedizione dall'Italia il prezzo è di 548 euro. In ogni caso, potrebbe trattarsi di un buon momento per mettere le mani sul prodotto.