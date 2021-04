MediaWorld, monitor da gaming Lenovo scontato di 200 euro per poche ore

Dopo aver trattato le offerte relative alla gamma di smartphone Samsung Galaxy S21, torniamo a dare un'occhiata alle iniziative promozionali legate a MediaWorld. Infatti, la nota catena ha scontato un monitor da gaming di Lenovo.

Scendendo maggiormente nel dettaglio, il modello Lenovo Legion Y44W-10 viene proposto a un prezzo pari a 1099 euro sul portale ufficiale di MediaWorld. Stando a quanto si può leggere in quest'ultimo sito Web, in genere il costo del prodotto sarebbe pari a 1299 euro. Questo significa che si tratta di uno sconto di 200 euro. In ogni caso, ricordiamo che la promozione rientra nell'iniziativa "Solo per Oggi" del 14 aprile 2021, quindi rimarrà attiva solamente per poche ore in seguito alla pubblicazione di questa notizia.

Analizzando quanto proposto dagli altri principali store online, siamo venuti a conoscenza del fatto che Amazon Italia proporrebbe il prodotto a 1090,48 euro. Tuttavia, al momento in cui scriviamo il monitor non risulta disponibile (sembra in realtà esserci un secondo "annuncio", ma il prezzo è 1573,16 euro). Non siamo invece riusciti a trovare il prodotto sul portale ufficiale di Unieuro.

Per il resto, ricordiamo che il monitor dispone di un pannello da 43,4 pollici con risoluzione 3840 x 1200 pixel. Per ulteriori informazioni sul modello coinvolto, potete fare riferimento alla nostra recensione di Lenovo Legion Y44W.