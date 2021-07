MediaWorld, monitor TV LG DVB-T2 in offerta sotto i 150 euro: Unieuro rilancia

Non ci sono solamente Smart TV 4K in sconto da MediaWorld. Infatti, la nota catena ha messo in offerta anche un monitor TV economico di LG compatibile con lo standard DVB-T2.

Scendendo ulteriormente nel dettaglio, il modello LG 24TL510V-PZ viene proposto a un prezzo pari a 149,99 euro tramite il portale ufficiale di MediaWorld. Da quest'ultimo sito Web apprendiamo che generalmente il costo del prodotto sarebbe di 179 euro, quindi si tratta di uno sconto di 29,01 euro. Non male, considerando il fatto che il dispositivo è economico già di base.

In ogni caso, approfondendo le caratteristiche tecniche del monitor TV coinvolto, troviamo un pannello con diagonale di 24 pollici e risoluzione 1366 x 768 pixel. Non manca una porta HDMI, così come è presente il supporto agli standard DVB-T2 e DVB-S2, in vista delle novità in termini di digitale terrestre e satellitare. Piccola curiosità: dando un'occhiata alla descrizione del prodotto sul sito Web ufficiale di MediaWorld, abbiamo notato che risultano presenti Gaming Mode e Cinema Mode. Tuttavia, chiaramente il prodotto strizza l'occhio agli utenti meno esigenti che vogliono semplicemente acquistare un monitor TV economico, quindi non aspettatevi molto da quel punto di vista.

Per il resto, dando un'occhiata a quanto proposto dagli altri principali store online relativamente a questo modello, siamo venuti a conoscenza del fatto che i rivenditori di Amazon Italia propongono il monitor TV a 169,90 euro. Unieuro, invece, vende il prodotto a 149 euro sul suo sito Web ufficiale con sconto extra del 5% direttamente in carrello. In parole povere, il prezzo finale diventa 141,55 euro.