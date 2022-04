MediaWorld, Monitor TV LG DVB-T2 in promo a prezzo stracciato

Non ci sono solamente promozioni di MediaWorld su TV di una certa fascia in questo periodo, in quanto la ben nota catena ha deciso di puntare anche su prodotti low cost. A tal proposito, c'è uno sconto su un Monitor TV di LG.

Più precisamente, il modello LG 24TL510V-PZ viene attualmente proposto a un prezzo di 161 euro tramite il portale di MediaWorld. Stando a quanto si può leggere sul sito Web della popolare catena, generalmente il prodotto verrebbe proposto a 209 euro. C'è dunque uno sconto di 48 euro e il Monitor TV viene venduto essenzialmente a un costo stracciato per la tipologia di prodotto.

Considerate infatti che si fa riferimento a un dispositivo che dispone di casse integrate e interfaccia HDMI e che supporta lo standard DVB-T2 (quindi può essere utilizzato anche come televisore per prendere visione dei comuni canali TV legati al digitale terrestre). In ogni caso, il pannello ha diagonale di 24 pollici e risoluzione HD (1366 x 768 pixel): si tratta dunque di un prodotto low cost pensato per chi non ha troppe esigenze.

Approfondendo le iniziative promozionali legate a questo specifico modello disponibili nell'ambito degli altri principali store online, abbiamo notato che il prodotto viene venduto anche su Amazon Italia a 161 euro (ma si passa per rivenditori). Per il resto, il Monitor TV viene proposto a 189 euro da Unieuro (anche se c'è uno sconto extra del 5% direttamente in carrello che porta il prezzo finale a 179,55 euro).