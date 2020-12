MediaWorld, MSI Mag Infinite S scontato al prezzo più basso del Web

Non ci sono solamente sconti relativi a TV, soundbar, SSD e smartphone da MediaWorld in questi giorni. Infatti, la nota catena ha deciso di strizzare l'occhio anche al mondo dei computer, proponendo un'offerta legata al PC da gaming MSI Mag Infinite S.

Più precisamente, MSI MAG Infinite S 10SI-022EU viene venduto, nel contesto del volantino "Sottocosto", attivo fino al 20 dicembre 2020, a un prezzo di 999 euro tramite il sito ufficiale di MediaWorld. Stando al portale ufficiale della nota catena, in genere il costo del prodotto sarebbe pari a 1499 euro. In parole povere, si tratta di un possibile risparmio di 500 euro. Niente male, considerando anche che, stando a diversi tool di comparazione, attualmente si tratta del prezzo più basso del Web per quel che concerne questo specifico modello.

Per il resto, non siamo riusciti a trovare questo PC da gaming né sul sito ufficiale di Unieuro né su Amazon Italia. In ogni caso, la sua componentistica interna include un processore Intel Core i5-10400F con frequenza di base di 2,9 GHz e frequenza turbo di 4,30 GHz, 8GB di RAM, 1TB di HDD, 512GB di SSD e una scheda video NVIDIA GeForce GTX 1660 Super con 6GB di memoria dedicata. Il sistema operativo è Windows 10 Home e non manca il supporto a Bluetooth 5.1 e Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax.

Insomma, potrebbe trattarsi di una buona occasione per chi sta cercando un computer di questo tipo.