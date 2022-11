Mediaworld multata per 3,6 milioni di euro: sanzione per pubblicità ingannevoli

Proprio mentre Mediaworld propone il volantino “Vero Black Friday”, la società titolare del marchio Mediamarket riceve una sanzione pari a 3,6 milioni di euro da parte dell’AGCM per una serie di condotte commerciali scorrette praticate presso i vari punti vendita nazionali.

Stando a quanto comunicato dalla Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, la società avrebbe utilizzato modalità ingannevoli per promuovere alcuni prodotti, spesso presentati in promozione tra volantini e cartelli nei negozi ma, in realtà, venduti ad accessori a un prezzo superiore rispetto quello pubblicizzato. In aggiunta a ciò, Mediamarket avrebbe attuato pratiche scorrette e aggressive per convincere il consumatore ad acquistare ulteriori gadget non necessari.

L’illecito ha riguardato nello specifico televisori, smartphone, computer, console e tablet, non altro che i prodotti più appetibili sul mercato tech. L’AGCM ha fornito anche degli esempi, come un Redmi Note 9 venduto a 159 euro secondo il volantino e al quale veniva applicata una pellicola protettiva da 25 euro senza consenso da parte del consumatore, costretto dunque a pagare il sovrapprezzo o rinunciare all’acquisto.

Queste le parole dell’AGCM: “Per l’Antitrust questa pratica è in grado di limitare considerevolmente la libertà di scelta dei consumatori in relazione al prodotto da acquistare e li induce - con modalità surrettizie - ad assumere una decisione commerciale per l’acquisto di un prodotto che non avrebbero altrimenti preso, violando il dovere di diligenza e integrando una pratica commerciale scorretta”.

Il testo del provvedimento è recuperabile tramite il comunicato stampa dell’AGCM.

Nel frattempo, una offerta autentica da Mediaworld riguarda un TV Samsung OLED 4K del 2022 al 40% in meno.