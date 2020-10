MediaWorld Never AFK: PC MSI con RTX 2060 Super scontato di 400 euro

Nel contesto dell'iniziativa "Never AFK" lanciata in data odierna, MediaWorld ha avviato, per continuare a strizzare l'occhio ai videogiocatori PC, uno sconto relativo a un computer da gaming MSI con scheda video RTX 2060 Super.

Più precisamente, il modello MSI MPGTridentAS 10SC-1093E viene venduto a un prezzo pari a 1799 euro sul portale ufficiale di MediaWorld. Stando al sito Web della nota catena, in genere il costo del prodotto sarebbe di 2199 euro, quindi si tratta di un possibile risparmio di 400 euro.

In ogni caso, si sta parlando di un PC da gaming con processore Intel Core i7-10700, 1TB di SSD, 16GB di RAM e scheda video NVIDIA GeForce RTX 2060 Super. Non manca il supporto a WiFi IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax e Bluetooth 5.1, mentre il sistema operativo è Windows 10 Home. Insomma, si tratta di una configurazione interessante, che potrebbe fare gola a coloro che stanno cercando un preassemblato.

Se, invece, siete degli utenti più esperti oppure state cercando qualche consiglio per mettere in piedi il vostro PC da gaming, vi consigliamo di dare un'occhiata alla nostra serie di guide dedicate alle varie fasce di prezzo. Qualcuno potrebbe trovare interessanti le indicazioni per realizzare un PC da gaming di fascia media, mentre altri potrebbero invece trovare più intriganti i consigli per dare vita a un computer degno dei migliori supereroi.