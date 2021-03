MediaWorld Next Level, le offerte migliori su monitor da gaming Acer, MSI e HP

Sta per finire il volantino MediaWorld “Next Level”, pensato esclusivamente per periferiche da gaming per il computer. Non avendone parlato fino a oggi, vediamo quali sono le promozioni del momento su monitor a marchio Acer, MSI ed HP.

Come da prassi, partiamo dal modello meno costoso ovvero MSI Optix G27C4, disponibile a 229,99 Euro anziché 259,99 Euro. Nella scheda tecnica notiamo che il monitor da 27 pollici è curvo e ha risoluzioneFull HD 1920 x 1080, luminosità pari a 250 cd/m², 1 ms di tempo di risposta e refresh rate di 165Hz. Dotato di design frameless, giunge anche con tecnologia AMD FreeSync. In alternativa, potete trovare anche il monitor MSI Optix G32C4, anch’esso curvo e con le medesime specifiche tecniche ma da 31,5 pollici; in questo caso il prezzo è pari a 299,99 Euro anziché 349 Euro di listino.

Passando al brand HP troviamo il monitor Omen 25 con display dalle dimensioni pari a 24,5 pollici, risoluzione Full HD 1920 x 1080, 400 cd/m² di luminosità, tempo di risposta di 1 ms e refresh rate di 60Hz. Dotato di singola porta DisplayPort 1.2, 2 HDMI 1.4 e 3 porte USB 3.0, è possibile acquistarlo da MediaWorld a 229,99 Euro anziché 319 Euro, anche in 20 comode rate mensili a Tasso Zero. In alternativa, è possibile trovare il modello Omen X 25f a 349 Euro anziché 399 Euro, dove le differenze riguardano principalmente il supporto a AMD FreeSync e Nvidia G-SYNC e il design differente, con più porte per la connettività.

Dulcis in fundo, il modello più costoso che potrete trovare, ma anche con lo sconto migliore, è il monitor Acer Predator X38P scontato da 2199 Euro a 1899 Euro. Si tratta di un display LCD IPS da 37,5 pollici con risoluzione QHD+ per 3840x1600 pixel, dal tempo di risposta pari a 1 ms e dal refresh rate di 175Hz. Non mancano nemmeno delle casse integrate e il supporto a Nvidia G-SYNC.

Tra le altre promozioni di MediaWorld troviamo anche sconti su alcuni smart TV Samsung ed LG, o Solo per Oggi offerte interessanti su smartphone come Galaxy S20 FE e Xiaomi Redmi 9.