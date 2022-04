MediaWorld, notebook ASUS con GPU RTX 3050 in offerta a buon prezzo

Non c'è solamente il volantino Pasqua è Tech da MediaWorld. Infatti, la nota catena ha messo in promozione anche un notebook ASUS con GPU RTX 3050.

Più precisamente, ASUS FX506HCB-HN162T viene attualmente venduto a un prezzo di 999 euro sul sito Web ufficiale di MediaWorld. Stando a quanto si può leggere in quest'ultimo portale, il costo del prodotto solitamente ammonterebbe a 1.199 euro. Effettuando un rapido calcolo, c'è uno sconto di 200 euro sul portatile. Insomma, potrebbe trattarsi di una buona occasione per chi cerca un notebook da gaming, considerata anche la situazione non esattamente delle più rosee a livello di schede video.

D'altronde, la scheda tecnica di ASUS FX506HCB-HN162T include, oltre alla già citata GPU NVIDIA GeForce RTX 3050 con 4GB di memoria dedicata, un pannello da 15,6 pollici con risoluzione Full HD, un processore Intel Core i5-11400H, 8GB di RAM e 512GB di SSD. Il sistema operativo è Windows 10 Home e non manca il supporto a Bluetooth 5.2 e Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax.

Per il resto, c'è da dire che il notebook era già finito in passato al centro di sconti di MediaWorld. Tuttavia, chi si è perso le precedenti occasioni potrebbe ora trovare pane per i suoi denti. Questo anche considerando il fatto che non siamo riusciti a trovare il prodotto sul portale ufficiale di Unieuro, mentre su Amazon Italia il portatile viene proposto a 1.048 euro tramite rivenditori.