MediaWorld, notebook ASUS con GPU RTX 3080 scontato di 300 euro

Non ci sono solamente le offerte dell'iniziativa "TV Mania" da MediaWorld. Infatti, la nota catena ha lanciato anche uno sconto relativo a un notebook di ASUS che monta una scheda video NVIDIA GeForce RTX 3080.

Scendendo maggiormente nel dettaglio, il modello ASUS ZEPHYRUS GX551QS-HF057T viene venduto a un prezzo pari a 3699 euro tramite il portale ufficiale di MediaWorld. Da quest'ultimo sito Web apprendiamo che generalmente il costo del prodotto ammonterebbe a 3999 euro. Questo significa che il possibile risparmio è pari a 300 euro. Insomma, chi ha a disposizione un certo budget potrebbe riuscire a mettere le mani sul portatile a un prezzo più basso del solito.

Ricordiamo che il notebook coinvolto dispone, oltre che della succitata GPU GeForce RTX 3080, di un processore AMD Ryzen 9-5900HX, affiancato da 32GB di RAM, 1TB di HDD e 1TB di SSD. Il pannello da 15,6 pollici dispone di risoluzione Full HD, mentre il sistema operativo è Windows 10 Home. Non manca il supporto al Wi-Fi a/b/g/n/ac/ax e al Bluetooth 5.1. In ogni caso, la caratteristica peculiare del modello coinvolto è la presenza di uno schermo secondario, chiamato ScreenPad Plus.

Per il resto, non siamo riusciti a trovare questo specifico modello né sul portale ufficiale di Unieuro né su quello di Amazon Italia, quindi l'offerta lanciata da MediaWorld potrebbe effettivamente fare gola a più di qualcuno.