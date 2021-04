MediaWorld, notebook da gaming ASUS con GPU RTX 3060 in offerta

In seguito alle offerte relative a Smart TV e SSD, torniamo da MediaWorld per dare un'occhiata alle altre iniziative promozionali disponibili. Tra queste, si fa notare uno sconto legato a un notebook da gaming ASUS con GPU RTX 3060.

Più precisamente, il modello ASUS FX516PM-HN002T viene venduto al costo di 1599 euro sul portale ufficiale di MediaWorld. Stando a quanto si può leggere in quest'ultimo sito Web, in precedenza il prodotto veniva proposto a 1649 euro. Si tratta dunque di uno sconto di 50 euro. Al netto del risparmio non esattamente dei più elevati, in un periodo di carenza di GPU potrebbe in ogni caso rivelarsi una buona occasione.

Infatti, il notebook da gaming coinvolto dispone di un processore Intel Core I7-11370H, affiancato da 8GB di RAM e 512GB di SSD, oltre che dalla succitata scheda video NVIDIA GeForce RTX 3060 con 6GB di memoria dedicata. Lo schermo è invece un pannello LED da 15,6 pollici con risoluzione Full HD. Non manca inoltre il supporto al Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, nonché al Bluetooth 5.1. Il sistema operativo è Windows 10 Home.

Per il resto, dando un'occhiata a quanto proposto dagli altri principali store online che vendono prodotti tech, abbiamo notato che i rivenditori di Amazon Italia offrono questo notebook da gaming a un prezzo di 1539 euro. Tuttavia, al momento in cui scriviamo le unità sono limitate.