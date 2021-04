MediaWorld, notebook da gaming ASUS ROG con GPU RTX 2060 in offerta

In seguito agli sconti relativi ai prodotti Apple, torniamo trattare su queste pagine le iniziative promozionali avviate da MediaWorld. Infatti, la nota catena ha messo in offerta anche un notebook da gaming ASUS ROG con GPU RTX 2060.

Scendendo ulteriormente nel dettaglio, ASUS ROG Zephyrus G14 viene venduto a un prezzo pari a 1899 euro sul portale ufficiale di MediaWorld. Stando a quanto si può leggere in quest'ultimo sito Web, generalmente il costo del prodotto sarebbe di 1999 euro. Questo significa che si tratta di un possibile risparmio pari a 100 euro. Potrebbe dunque trattarsi di una buona occasione per chi sta cercando un portatile che consenta di giocare in mobilità.

Ricordiamo infatti che il modello coinvolto dispone, oltre alla già citata scheda video NVIDIA GeForce RTX 2060 Max-Q con 6GB di memoria dedicata, un processore AMD Ryzen 4900HS, affiancato da 16GB di RAM e 512GB di SSD. Il display è invece un pannello LED con diagonale di 14 pollici e risoluzione Full HD. Per il resto, non manca il supporto a Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax e Bluetooth 5.0. Il sistema operativo è Windows 10 Home.

Se siete interessati al prodotto, potete approfondirlo mediante la nostra recensione di ASUS ROG Zephyrus G14. Per il resto, al momento in cui scriviamo questo specifico portatile non risulta disponibile né sul portale ufficiale di Unieuro né su quello di Amazon Italia. Insomma, lo sconto lanciato da MediaWorld potrebbe interessare un certo tipo di utente.