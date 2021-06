MediaWorld, notebook da gaming Lenovo con RTX 2060 scontato di 500 euro

Dopo aver trattato le classiche offerte tech giornaliere di MediaWorld, torniamo ad approfondire le promozioni lanciate dalla nota catena. Questa volta ci spostiamo in ambito gaming, dato che in sconto c'è un notebook di Lenovo con GPU RTX 2060.

Scendendo maggiormente nel dettaglio, il modello Lenovo Legion C7 82EH0045IX viene proposto a un prezzo pari a 1999 euro sul portale ufficiale di MediaWorld. Stando a quanto si può apprendere da quest'ultimo sito Web, generalmente il costo del prodotto sarebbe di 2499 euro. Questo significa che si tratta di uno sconto di 500 euro. Non male, tenendo anche in considerazione il fatto che siamo in un periodo non propriamente roseo per quel che concerne la disponibilità delle schede video. In ogni caso, l'offerta rientra nell'iniziativa "Red Weekend", che rimarrà attiva fino al 6 giugno 2021.

Il notebook coinvolto monta, oltre alla succitata GPU NVIDIA GeForce RTX 2060 con 6GB di memoria dedicata, un processore Intel Core i7-10875H, affiancato da 16GB di RAM e 512GB di SSD. Lo schermo ha invece diagonale di 15,6 pollici e risoluzione Full HD. Non manca il sistema operativo Windows 10 Home, così come c'è il supporto agli standard Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax e Bluetooth 5.0.

Abbiamo provato a cercare questo specifico modello sui portali ufficiali di Unieuro e Amazon Italia, ma senza successo. Insomma, la promozione lanciata da MediaWorld può sicuramente fare gola a un certo tipo di utente.