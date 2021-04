MediaWorld, notebook da gaming MSI con GPU RTX 3060 in sconto

Dopo aver analizzato le offerte relative a smartphone e Smart TV, torniamo a dare un'occhiata alle proposte di MediaWorld per quel che concerne le promozioni legate al mondo della tecnologia. Infatti, la nota catena ha messo in sconto un notebook da gaming MSI con GPU RTX 3060.

In particolare, il modello MSI Stealth 15M A11UEK-043IT viene venduto a un prezzo pari a 1929 euro sul sito Web ufficiale di MediaWorld. Stando a quanto si può leggere in quest'ultimo, solitamente il costo del prodotto sarebbe di 1999 euro. Si tratta dunque di un risparmio di 70 euro. In ogni caso, al netto dello sconto, l'aspetto interessante è il fatto che potrebbe trattarsi di una buona occasione per coloro che stanno cercando un computer che disponga di una scheda video RTX, vista la carenza attuale in ambito di GPU.

Ricordiamo che il notebook da gaming coinvolto monta un processore Intel Core i7-11375H, nonché 32GB di RAM e 1TB di SSD. Per il resto, oltre alla già citata scheda video NVIDIA GeForce RTX 3060 Max-Q con 6GB di memoria dedicata, troviamo anche il supporto a Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax e Bluetooth 5.1. Il sistema operativo è Windows 10 Home, mentre il display è un pannello LCD da 15,6 pollici con risoluzione Full HD.

Dando un'occhiata a quanto proposto, relativamente al prodotto, dagli altri principali store online, abbiamo notato che questo specifico modello non compare né sul portale ufficiale di Amazon Italia né su quello di Unieuro. Insomma, la promozione avviata da MediaWorld potrebbe effettivamente fare gola a un certo tipo di utente.