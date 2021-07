MediaWorld, notebook gaming MSI con RTX 3060 scontato di 600 euro

Non ci sono solamente i "Mega Sconti" da MediaWorld. Infatti, nel contesto dell'iniziativa "XDays", che continuerà fino al 28 luglio 2021, la nota catena ha messo in offerta un notebook da gaming di MSI con GPU RTX 3060.

Più precisamente, il modello MSI GS66 Stealth 10UE-232IT viene venduto a un prezzo pari a 1899 euro sul portale ufficiale di MediaWorld. Da quest'ultimo sito Web apprendiamo che generalmente il costo del prodotto ammonterebbe a 2499 euro. In parole povere, lo sconto è di 600 euro. Non male, considerando anche il fatto che non si tratta esattamente del periodo migliore per quel che riguarda la disponibilità delle schede video. Inoltre, a inizio maggio 2021 il prodotto veniva proposto a 2399 euro da MediaWorld.

Ricordiamo che il notebook coinvolto dispone di una GPU NVIDIA GeForce RTX 3060 con 6GB di memoria dedicata. Sotto la scocca troviamo inoltre il processore Intel Core i7-10870H, affiancato da 16GB di RAM e 1TB di SSD. Il display LCD ha diagonale di 15,6 pollici e risoluzione Full HD, mentre il sistema operativo è Windows 10 Home. Non manca il supporto a Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax e Bluetooth 5.2.

Per il resto, non siamo riusciti a trovare questo specifico modello sui portali ufficiali di Amazon Italia e Unieuro. Insomma, l'iniziativa promozionale lanciata da MediaWorld potrebbe effettivamente fare gola a un certo tipo di utente.