MediaWorld, notebook da gaming MSI con scheda video RTX 3060 in offerta

Non ci sono solamente monitor, TV e smartphone in offerta in queste ore da MediaWorld. Infatti, la nota catena ha lanciato una promozione relativa a un notebook da gaming MSI con GPU RTX 3060.

Scendendo maggiormente nel dettaglio, il modello MSI GP76 LEOPARD 10UE-247IT viene venduto a un prezzo pari a 1999 euro sul portale ufficiale di MediaWorld. Stando a quest'ultimo sito Web, in precedenza il costo del prodotto era di 2199 euro. Questo significa che si tratta di uno sconto di 200 euro. Un risparmio non male, visto anche il periodo attuale di carenza in termini di GPU.

Ricordiamo che il notebook dispone, oltre alla succitata scheda video NVIDIA GeForce RTX 3060 con 6GB di memoria dedicata, di un processore Intel Core i7-10870H, nonché di 16GB di RAM e 1TB di SSD. Il display è un pannello LCD da 17,3 pollici con risoluzione Full HD. Per il resto, non manca il supporto a Bluetooth 5.1 e Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax. Il sistema operativo è Windows 10 Home.

In ogni caso, dando un'occhiata a quanto proposto dagli altri principali store online, siamo venuti a conoscenza del fatto che né il portale ufficiale di Unieuro né quello di Amazon Italia mettono in vendita questo modello.

Insomma, l'offerta lanciata da MediaWorld potrebbe effettivamente fare gola a qualcuno.