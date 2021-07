MediaWorld, notebook gaming con RTX 2080 SUPER scontato di 600 euro

Dopo aver trattato varie offerte relative ad alcuni TV 4K, torniamo a dare un'occhiata agli "scaffali virtuali" di MediaWorld. Infatti, la nota catena ha lanciato una promozione legata a un notebook da gaming che dispone di una GPU RTX 2080 SUPER.

Scendendo ulteriormente nel dettaglio, il modello Lenovo Legion 7 81YU007BIX viene venduto a un prezzo pari a 2999 euro sul portale ufficiale di MediaWorld. Stando a quanto si può leggere in quest'ultimo sito Web, solitamente il costo del portatile sarebbe di 3599 euro. Questo significa, in parole povere, che si tratta di un possibile risparmio di 600 euro. Insomma, potrebbe trattarsi di una buona occasione per chi sta cercando un notebook da gaming di questo tipo, considerando anche che siamo in un momento non propriamente roseo per la disponibilità delle schede video.

La GPU NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER con 8GB di memoria dedicata montata da questo portatile potrebbe dunque fare gola a un certo tipo di utente. Per il resto, il notebook dispone di un processore Intel Core i7-10875H, nonché di 32GB di RAM. Non manca poi un SSD da 2TB, mentre il display ha diagonale di 15,6 pollici e risoluzione Full HD. Presente inoltre il supporto agli standard Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax e Bluetooth 5.0. Il sistema operativo è Windows 10 Home.

Per il resto, non siamo riusciti a trovare questo specifico modello né sul portale ufficiale di Amazon Italia né su quello di Unieuro. Tirando le somme, la promozione avviata da MediaWorld può attirare l'attenzione di coloro che vogliono subito un notebook da gaming di una certa fascia.