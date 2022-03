MediaWorld, notebook da gaming con RTX 3050 Ti in offerta sotto i 1000 euro

Dopo aver trattato gli sconti Solo per il Weekend di MediaWorld, torniamo ad approfondire le iniziative promozionali della popolare catena. Infatti, è stata avviata un'offerta su un notebook da gaming con GPU RTX 3050 Ti.

Scendendo maggiormente nel dettaglio, il modello Lenovo IdeaPad Gaming 3 15IHU6 viene venduto a un prezzo pari a 999 euro sul sito Web ufficiale di MediaWorld. Da quest'ultimo portale si apprende che generalmente il costo del prodotto sarebbe pari a 1.199 euro. In parole povere, c'è un possibile risparmio di 200 euro. Non male, soprattutto in un periodo in cui la disponibilità delle schede video non è delle migliori. Tra l'altro, si scende sotto la "barriera psicologica" dei 1.000 euro e fino al 31 marzo 2022 ci sarà anche la consegna gratuita.

Insomma, potrebbe trattarsi di un buon momento per mettere le mani su un portatile di questo tipo. Per intenderci, la scheda tecnica di Lenovo IdeaPad Gaming 3 15IHU6 include, oltre alla già citata GPU NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti con 4GB di memoria interna, un processore Intel Core i5-11300H, 8GB di RAM e 512GB di SSD. Lo schermo ha diagonale di 15,6 pollici e risoluzione Full HD, mentre il sistema operativo è Windows 11 Home. Non manca il supporto a Bluetooth 5.0 e Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax.

Per il resto, dando un'occhiata a quanto proposto dagli altri principali store online, abbiamo notato che questo specifico modello non compare né sul portale ufficiale di Unieuro né sul sito Web di Amazon Italia. Capite bene dunque che l'offerta lanciata da MediaWorld può risultare intrigante sotto diversi punti di vista.